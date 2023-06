Defensie bereidt zich voor op aankoop tanks voor Nederlandse leger

In een debat in de Tweede Kamer heeft Van der Maat woensdag toegegeven dat zijn ministerie bezig is met de aanschaf van Leopard-tanks voor de Nederlandse krijgsmacht. „Wij doen ons huiswerk over de volle breedte”, zegt de staatssecretaris in reactie op vragen van VVD en SGP. „Ja, we zijn in gesprek. Ja, we zijn van alles aan het uitwerken”, bevestigt Van der Maat.

Hij benadrukt wel dat er éérst extra geld moet vrijkomen voor Defensie. „U snapt ook dat ik hier een beetje op eieren moet lopen, want de minister van Financiën luistert mee. Wij bereiden ons voor op een situatie waarvan we nog niet weten of die komt: namelijk of er extra budget is.” Van der Maat hoopt de komende tijd geld los te praten in de begroting voor volgend jaar bij D66-minister Sigrid Kaag (Financiën).

VIDEO: Verslaggever Wilson Boldewijn sprak onlangs met experts en mocht meerijden in de Leopard 1:

Beeld gekanteld door oorlog in Oekraïne

Vorige maand meldde De Telegraaf dat een groot deel van de Kamer wil dat Nederland weer eigen tanks krijgt. Dat zou een ommezwaai van jewelste zijn. In 2011 werden alle tanks wegbezuinigd. Daarbij speelde ook mee dat de kans op een ouderwetse grondoorlog klein werd geacht. Maar door de strijd in Oekraïne is dat beeld gekanteld. Binnen de coalitie zijn in ieder geval VVD, CDA en CU voorstander van het kopen van tanks.

„Het is niet langer de vraag of maar wanneer we weer tanks krijgen”, stelde VVD-Kamerlid Peter Valstar. „We moeten ons eigen grondgebied kunnen verdedigen”, vindt CU’er Nico Drost. „Als daar tanks bij horen, ben ik daar voor.” Defensie huurt op dit moment achttien tanks van Duitsland. Nederland koopt nu al tanks, maar die zijn allemaal voor Oekraïne bestemd.

SGP-Kamerlid Chris Stoffer roept Van der Maat woensdag op om alles op alles te zetten om weer eigen tanks aan te schaffen. „Er is al een Kamermeerderheid die deze wens heeft”, zegt Stoffer. „Ook de minister van Financiën heeft uiteindelijk een geleding boven zich staan: de volksvertegenwoordiging van Nederland. Als het nodig is, zullen wij de minister van Financiën opporren.”