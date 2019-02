Oud-voetballer Abdellaoui neergeschoten op IJburg

Dat bevestigen meerdere bronnen aan De Telegraaf. Abdellaoui, die bij NAC en Willem II voetbalde, werd iets voor middernacht onder vuur genomen op de George Sliekerkade op IJburg. Omstanders hoorden meerdere schoten en zagen mannen op een scooter wegrijden. Abdellaoui lag schreeuwend op de grond en werd naar het ziekenhuis gebracht. De recherche Amsterdam onderzoekt de schietpartij.

Abdellaoui was eerder verdachte in een witwaszaak. Hij werd in 2014 in hoger beroep vrijgesproken door het Haagse Hof. De oud-voetballer kreeg een schadevergoeding van 8000 euro voor de tijd dat hij onterecht vastzat. Volgens Abdellaoui had hij recht op zeker vier miljoen euro, dat hij met voetballen had kunnen verdienen in de tijd dat hij vastzat. Hij ging als protest in hongerstaking.

Beelden van de oud-voetballer. Tekst loopt door onder de video.

Geen commentaar

De oud-prof was ondanks meerdere pogingen niet bereikbaar voor commentaar. Zijn advocaat laat weten dat hij zondag voor het laatst met Abdellaoui contact heeft gehad en sindsdien niets meer heeft vernomen. Een woordvoerster van de Amsterdamse politie bevestigt noch ontkent dat het om Abdellaoui gaat. „Om privacyredenen kunnen we niets over de identiteit van het slachtoffer zeggen.”

Yassine Abdellaoui na een doelpunt in het shirt van Willem II. Ⓒ ANP

