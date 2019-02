Drie verdachten bankroof Antwerpen vast

Dinsdag werd al de 27-jarige Georgiër Koba M. aangehouden. Giorgi K. (28), ook een Antwerpenaar van Georgische afkomst, is eveneens in een cel gezet. De derde verdachte is donderdagochtend opgepakt. Over zijn voorarrest wordt vrijdag beslist.

De bankrovers hadden vanuit een pand in de omgeving twee tunnels gegraven om via het riool onder de bank aan de Belgiëlei uit te komen. In het souterrain zijn volgens Vlaamse media vingerafdrukken van K. aangetroffen. Hij zou een jeugdvriend zijn van M. en bij hetzelfde transportbedrijf hebben gewerkt.

In het filiaal van BNP Paribas Fortis zijn enkele tientallen kluizen gekraakt, maar de omvang van de buit is nog onduidelijk.

Bekijk ook: Meer details bekend over Antwerpse bankrovers