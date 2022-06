Oorlog in Oekraïne Maandag 6 juni LIVE | Lavrov: sluiten luchtruim door buurlanden Servië vijandig

Kopieer naar clipboard

Minister Lavrov Ⓒ AFP

Het is dag 103 van de oorlog in Oekraïne en nog altijd wordt er hevig gevochten in het oosten van het land. In het afgelopen etmaal zou opnieuw een Russische generaal zijn gesneuveld in de frontlinie. Volg de laatste ontwikkelingen in Oekraïne in ons liveblog.