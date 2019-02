Grou maakt zich op voor eerste pietenprotest van het jaar

Peter van den Broek van het Sint Pitercomité bij Hotel Oostergoo. Ⓒ Anne van der Woude

GROU - Met nog anderhalve dag te gaan bereidt het Friese Grou zich voor op misschien wel de belangrijkste jaarlijkse traditie van het dorp: Sint Piter. Maar zonder slag of stoot lijkt de feestdag niet nabij te komen. De Friese sint heeft één knecht, Swarte Pyt. Die is, zoals de naam doet vermoeden, zwart en daarom komt Kick Out Zwarte Piet, correctie: Swarte Pyt (KOSP) zaterdag bij de intocht demonstreren.