Kamasutrabeurs gaat mee met zijn tijd

Utrecht - De Kamasutrabeurs strijkt dit jaar - na een jaar afwezigheid - weer neer in Utrecht. Maar het is volgens de organisatie niet meer van hetzelfde, bezoekers mogen vernieuwingen verwachten zoals een sexrobots en een Men’s Club. „Het gat dat we achterlieten bleek te groot voor het Nederlandse publiek”, zegt beursmanager Mariska van Hout.