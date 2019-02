Een zeiltripje met een vriendin eindigde voor Petra Van Kalmthout (56, moeder van vier) in 2015 in een nachtmerrie. Na een snelle douche met haar lenzen in, kreeg de vrijgezelle verpleegkundige last van haar oog. Een parasiet - die in ons kraanwater leeft - was haar oog aan het opvreten. „Dat je met lenzen niet mag douchen, zwemmen en zelfs niet mag zeilen wist ik niet. En met mij veel anderen.”