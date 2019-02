Parijs roept ambassadeur terug uit ’provocerend’ Italië

„Al enige maanden is Frankrijk het onderwerp van herhaalde beschuldigingen, ongefundeerde aanvallen en bizarre beweringen”, aldus het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens het departement zijn die „ongekend” sinds de Tweede Wereldoorlog.

Het ministerie noemde de ontmoeting van Di Maio en de delegatie woensdag al een „nieuwe provocatie die onacceptabel is tussen twee buurlanden.” Di Maio zei dat hij leden van de beweging na het onderhoud had uitgenodigd om naar Rome te komen. Hij verklaarde via Twitter dat er een „wind van verandering over de Alpen was gewaaid.”