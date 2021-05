Opnieuw 14 maanden cel voor Hongkongse mediamagnaat Jimmy Lai

De 73-jarige Lai is eigenaar van de prodemocratische krant Apple Daily en geldt als een van de meest prominente prodemocratische activisten in Hongkong. Hij werd medio april ook al tot 14 maanden cel veroordeeld. Dat gebeurde vanwege zijn deelname aan demonstraties in augustus 2019.

In de huidige zaak had Lai samen met negen medeverdachten al schuld bekend. De samenkomst waarover het gaat, is de demonstratie van 1 oktober 2019. Dat was op de dag waarop de Volksrepubliek China zeventig jaar bestond. Bij dat protest vonden confrontaties plaats tussen demonstranten en de politie. Er werd toen voor het eerst na maandenlange betogingen een demonstrant neergeschoten door een agent.

De demonstratie was onderdeel van een protestgolf die in 2019 begon naar aanleiding van een wetsvoorstel dat uitlevering aan China mogelijk zou maken, iets waar veel Hongkongers zich zorgen over maakten uit angst voor misbruik door Peking. Vanwege de protesten werd het wetsvoorstel definitief van tafel geschoven, maar de betogingen bleven doorgaan. De deelnemers voerden toen ook al lange tijd actie voor onder meer democratie en onafhankelijk onderzoek naar politiegeweld tijdens de protesten.

Bij die protesten, die regelmatig uit de hand liepen, werden meer dan 10.000 mensen opgepakt. Ongeveer een kwart van deze betogers is veroordeeld. De belangrijkste kopstukken van de prodemocratische beweging zitten vast of zijn naar het buitenland gevlucht. De protestgolf kwam ten einde door een omstreden veiligheidswet die Peking in Hongkong heeft ingevoerd. Deze verbiedt het streven naar afscheiding, buitenlandse inmenging en staatsondermijnende activiteiten.