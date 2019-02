’Beschieting Abdellaoui verrast me’

Abdellaoui schreeuwde het uit van de pijn toen hij woensdagavond rond half twaalf door omstanders en later de politie werd aangetroffen op de George Sliekerkade op IJburg in Amsterdam. Ⓒ Matty van Wijnbergen

AMSTERDAM - De beschieting van oud-profvoetballer Yassine Abdellaoui (43) komt voor zijn advocaat Sanne Schuurman als een volslagen verrassing. „Naar mijn weten had Yassine in de laatste jaren geen conflicten en hij is ook niet in aanraking geweest met de politie.”