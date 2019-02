Drie jaar voor dronken wanhoopsrit met zoon

De verdachte was dronken en door het dolle heen door een ruzie met zijn ex-vrouw. Hij reed veel te hard, raakte in Wanroij een paaltje en ramde vervolgens een boom. Het is onzeker of de jongen ooit helemaal zal herstellen van het letsel dat hij opliep.

Voordat de man zijn zoontje dwong in de auto te stappen, had hij het kind geslagen. De veroordeling geldt ook de mishandeling van de jongen. De weg waarop het ongeluk gebeurde, was smal en had aan weerszijden bomen. De rechtbank heeft het ongeluk ten aanzien van het kind aangemerkt als een poging tot doodslag.

Geen spijt

Volgens de rechter heeft de verdachte weinig blijk gegeven van berouw, probleembesef en zelfinzicht. Door een licht verstandelijke beperking is hij verminderd toerekeningsvatbaar. Naast de celstraf legde de rechtbank hem ook een rijontzegging van vier jaar op.