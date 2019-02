Agenten van wietbende Almelo toch voor de rechter

In december zette de rechtbank een streep door de strafzaak tegen de agenten, omdat het hoogst onaannemelijk zou zijn dat zij veroordeeld zouden worden voor deelname aan een criminele organisatie.

De rechtbank nam die beslissing op basis van een bezwaarschrift van de verdediging van de politiemensen. Het OM tekende hoger beroep aan bij het gerechtshof in Arnhem. Dat is het niet eens met de rechtbank, heeft de beslissing teruggedraaid en het licht voor vervolging op groen gezet.

Politieactie

De twee werden begin oktober aangehouden en hebben ruim twee weken vastgezeten. Hun arrestatie volgde op een grote politieactie in september in de wijk Nieuwstraatkwartier in Almelo. In april waren de agenten ook al eens aangehouden, waarna ze voorlopig uit hun functie werden ontheven.

De bende heeft zich volgens het OM anderhalf jaar lang beziggehouden met grootschalige wietteelt. Het OM heeft tientallen verdachten in het vizier. Tegen een aantal van hen is een begin gemaakt met de rechtszaak.

