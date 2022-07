Dronken vader (42) en agressieve zoon (14) worden uit vliegtuig Schiphol gezet

Binnenland

Franse vrouw die twee Nederlanders doodreed had drugs gebruikt: ’Ruzie met medepassagier in auto’

De 39-jarige vrouw die in het Franse Chambord vorige week twee Nederlanders van 61 en 68 jaar doodreed, had naar eigen zeggen „ruzie met de medepassagier” vlak voor het fatale ongeluk. Daarnaast was ze tijdens het rijden onder invloed van drugs, had ze geen rijbewijs, bumper en verzekering.