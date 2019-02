OM: dode bij DNB mogelijk ’suicide by cop’

De Rijksrecherche onderzoekt de toedracht van het schietincident, dat rond 19.15 uur plaatsvond. De man rende van het Frederiksplein richting Oosteinde, terwijl agenten hem waarschuwden te stoppen. Hij luisterde niet, waarop er gericht op de man werd geschoten. De man stierf enkele momenten later aan zijn verwondingen.

De Rijksrecherche doet nog geen mededelingen over de identiteit van de 31-jarige man. Een fietser, die op dat moment langsreed, raakte ook gewond aan zijn been. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht.

Bij de politie Amsterdam heeft het incident behoorlijk impact, zegt een woordvoerder: „Dit soort incidenten zijn altijd ingrijpend voor politiemensen. Zo ook deze keer. Na afloop vindt er een debriefing plaats, waarbij onder andere het Team Collegiale Ondersteuning aanwezig was. Dit team is speciaal opgeleid om politiemensen na heftige incidenten op te vangen. Tijdens en na de debriefing hebben de betrokken politiemensen de steun gekregen die ze nodig hebben.”

Vijftien jaar geleden identiek, ook bij DNB

Precies vijftien jaar geleden vond er ook een soortgelijke ’suicide by cop’ op het Frederiksplein in Amsterdam plaats. Een Duitse man dreigde in 2004 een vrouwelijke agent op het politiebureau en ging vervolgens op een bankje zitten op het plein tegenover de Nederlandsche Bank.

Agenten troffen de man daar aan met een vuurwapen naast hem. Na een waarschuwing deed de man ook geen enkele poging om zich over te geven en werd met tientallen kogels neergeschoten. De Duitser overleefde het incident ook niet.

