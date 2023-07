Verwarde man zorgt voor alarmtoestand rond Venlose ziekenhuis

VENLO - Een verwarde man heeft zondagavond voor commotie gezorgd bij ziekenhuis VieCuri in Venlo. De Belgische vrachtwagenchauffeur was met zijn trekker met oplegger naar het ziekenhuis gereden, waar hij zich op de eerste hulp meldde met het verhaal dat hij een gevaarlijke stof over zich had gekregen. Daarop sloegen de hulpdiensten groot alarm en werd de eerste hulp afgesloten.