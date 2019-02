Alleen maar meer verkeersboetes ondanks politiestakingen

Staandehoudingen kwamen zelfs wat vaker voor dan in 2017. Dat gebeurde in 2018 ruim 403.000 keer, terwijl dat een jaar eerder bijna 385.000 was. In de actiezomer was er een dip, maar dat werd ruimschoots ingehaald in de rest van het jaar.

Buitenlandse verkeersovertreders werden weer iets vaker beboet. Dat komt vooral doordat meer landen kentekengegevens uitwisselen met Nederland. Onder andere het Verenigd Koninkrijk, Italië, Tsjechië en Roemenië sloten zich aan. Ongeveer een kwart van die boetes wordt niet betaald. Vooral Fransen en Roemenen verzuimen dat.