OM: autohandelaar niet dood door politieoptreden

De politie deed veel onderzoek naar het incident.

DEN HAAG - De 39-jarige Paul Selier is niet overleden door hardhandig optreden van de politie. Het Openbaar Ministerie meldt dat op basis van het onderzoek dat is gedaan na het overlijden van de Haagse autohandelaar na zijn arrestatie begin februari 2018 in Waddinxveen.