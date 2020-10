VS: China zet burgers onder druk om terug te keren

China zegt dat de zogeheten operatie Fox Hunt (Vossenjacht) zicht richt tegen corruptie. De Chinezen die het doelwit zijn, zouden in hun vaderland vervolgd kunnen worden.

Volgens de aanklachten tegen de arrestanten is een voormalige Chinese overheidsfunctionaris die met zijn gezin al tien jaar in de VS woont slachtoffer van de campagne. Zijn familie zou een dreigbrief hebben ontvangen waarin staat dat vrouw en kind ongedeerd blijven als de man bereid is naar China terug te keren om voor tien jaar in de gevangenis te zitten.

Volgens FBI-directeur Christopher Wray gaat het om het zoveelste voorbeeld van „China’s voortdurende en wijdverspreide wetteloos gedrag.”

Onder de vijf arrestanten is een Amerikaanse privédetective die hielp bij het bespioneren van de familie. Ook zijn nog drie Chinezen aangeklaagd die zich in China zouden bevinden.