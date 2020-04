Slob: 11 miljoen euro voor noodlijdende lokale media

„Zeker in deze tijd is het belangrijk dat mensen weten wat er in hun nabije omgeving speelt. Lokale media zijn hiervoor cruciaal en moeten daarom goed kunnen functioneren. Daarom help ik waar de nood het hoogst is”, aldus Slob.

Het bedrag wordt in een tijdelijk steunfonds gestopt, waarop de lokale omroepen en huis-aan-huiskranten een beroep kunnen doen. Daaruit kunnen zij tussen de 4000 en ’enkele tienduizenden euro’s’ ontvangen, meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De hoogte van het bedrag wordt bepaald op basis van de oplage en het bereik van de media.

Verdeelsleutel

De verdeelsleutel is al bepaald. Een omroep met een bereik van 50.000 huishoudens ontvangt bijvoorbeeld 16.500 euro. Huis-aan-huiskranten met eenzelfde oplage krijgen een bijdrage van 33.000 euro. Tussen 11 en 19 april kunnen aanvragen worden ingediend. De bijdrage geldt met terugwerkende kracht vanaf 15 maart voor drie maanden.

Volgens Slob is het grote euvel dat lokale media grotendeels afhankelijk zijn van reclame-inkomsten en die ontbreken in een crisistijd waarin bedrijven niet zomaar even de knip trekken om te adverteren. De CU-bewindsman zegt samen te werken met gemeenten om omroepen en huis-aan-huiskranten desondanks overeind te houden.

Bijdrage gemeenten en provincies

Hij ziet voor hen een belangrijke rol weggelegd. „Gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor de lokale media. Ik ga er daarom vanuit dat gemeenten een bijdrage leveren door bijvoorbeeld geld te geven of door advertenties in te kopen. Ook heb ik de provincies gevraagd te helpen.’’

Bovendien wordt er coulanter omgesprongen met deadlines voor media die afhankelijk zijn van subsidie van de overheid. „Zoals die voor het indienen van het jaarverslag 2019. De deadline hiervan verschuift van 1 mei naar 1 juni”, meldt OCW.