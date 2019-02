Pasgetrouwd stel loopt 7 marathons uit in 7 dagen

Arno (36) en Meriem (38) poseren trots met hun medailles. Ⓒ World Marathon Challenge

MIAMI - Knettergek. Dat is de reactie die Arno (36) en Meriem (38) van Triest kregen over hun huwelijksreis, met 7 marathons in 7 dagen. Het werd afzien, slapen in het vliegtuig, vies eten, niet douchen, weinig romantiek – maar wél een doorslaand succes.