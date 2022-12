Celstraffen voor doodslaan ’voddenboer’ (67) tijdens inbraak in Breukelen

Drie verdachten braken eerder al in bij de man in Breukelen. Toen ze zagen dat de man lag te slapen, kozen ze ervoor te vertrekken. Twee dagen later kwamen ze terug. Een vierde verdachte bleef in de auto zitten. Ook dit keer was de man thuis. Hij besprong een van de inbrekers met vermoedelijk een hamer in zijn hand. Na een worsteling sloegen twee verdachten de bewoner met een koevoet en hamer. Ze raakten hem onder andere meermaals op zijn hoofd.

De rechtbank acht een straf van 14 jaar gepast voor twee verdachten uit Rotterdam (20) en Bunnik (21) voor het geweld. Een andere verdachte uit Utrecht (21) is veroordeeld tot 6 jaar cel. Volgens de rechtbank was zijn aandeel in het geweld beperkt. De chauffeur (21) krijgt een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De rechtbank veroordeelt ook een verdachte uit het Friese Mûnein tot een celstraf van 6 maanden. Hij kwam op het idee om de eerste inbraak bij de man in Breukelen te plegen.

Het slachtoffer stond in Breukelen bekend als de 'voddenboer'. Hij haalde oud papier op en verzamelde allerlei spullen.