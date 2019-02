Leraar Bemmelse school stapt op na ’fysiek incident’

Het geweldincident speelde zich af op het Over Betuwe College, zo meldt Omroep Gelderland. De leraar werd na een ongewenste reactie ’onbedoeld fysiek’ richting de leerling. Over de precieze aard van het incident doet de school nog geen mededelingen. Daarom is het niet duidelijk of het bijvoorbeeld om een duw of een klap is gegaan.

Na de gebeurtenis in de klas heeft de school de drie partijen opgevangen. Met de betrokken docent, de leerling en de klas zijn gesprekken gevoerd. Aan hen is begeleiding aangeboden. Ook de ouders van de scholier werden ingelicht. Daarnaast werd er een brief naar de andere ouders uitgedaan.

Ontdaan

Volgens de school is de invaldocent zelf ook ontdaan door zijn ingreep. Hij zou er daarom voor kiezen om te stoppen met zijn werkzaamheden in het onderwijs. De eigen docent Duits is om medische reden afwezig. Die afwezigheid zou niest te maken hebben met werkgerelateerde zaken.

De onderwijsinspectie liet aan de regionale omroep weten niet op de hoogte te zijn van het incident. Dat is de school volgens de woordvoerder ook niet verplicht. „Het is aan de school zelf om een onderzoek uit te voeren en daar naar te handelen”, aldus woordvoerder Daan Jansen.