Voortvluchtige duikt op in publiek proces ’El Chapo’

René Javier Rivera Martínez nam plaats op de publieke tribune en omdat hij vooraan wilde zitten zei hij in het Spaans familie van de beklaagde te zijn. Even later nam hij wat gas terug en zei een bekende van de familie van El Chapo uit Italië te zijn. Agenten brachten hem vervolgens naar een ander zitplaats terwijl Rivera tegenstribbelde. Ongeveer twee uur later voerden agenten hem in boeien weg uit de rechtszaal.

Door alle aandacht die Rivera had getrokken, was de politie nagegaan met wie ze te doen had. Hij bleek wegens meerdere misdrijven te wordt gezocht, meldde The New York Post.

De jury van de rechtbank in Brooklyn beraadt zich inmiddels al circa 20 uren verspreid over vier dagen over de vraag of El Chapo schuldig is aan de aanklachten.