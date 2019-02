Mazelen weer naar record in Europa

Mazelen is een zeer besmettelijke virusziekte die bij kinderen kan leiden tot doofheid, hersenbeschadigingen en zelfs de dood. Er bestaat een zeer goed vaccin, maar om de ziekte onder controle te houden moet de vaccinatiegraad onder de bevolking minstens 95 procent zijn.

In veel landen beweren anti-vaccinatie aanhangers dat het vaccin gevaarlijk is, ondanks dat het tegendeel veelvuldig wetenschappelijk is aangetoond.

In Italië betwist de regerende Vijf-Sterrenbeweging de veiligheid van het vaccin en is fel tegenstander van verplichte vaccinatie. Vorig jaar werd de ziekte 82.600 keer aangetoond, een recordaantal in de laatste tien jaar. In 34 van de 53 Europese landen ligt de vaccinatiegraad onder de 95 procent.