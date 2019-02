Kunstarmen van Lego

„Ik wilde mezelf in de spiegel zien met twee handen, net zoals elke andere jongen”, aldus de uit Andorra afkomstige Aguilar. „Als kind was ik altijd nerveus om naast andere kinderen te staan, omdat ik anders was, maar dat weerhield me er niet van om te blijven dromen.” Op zijn negende maakte hij zijn eerste kunstarm van Lego en elke nieuwe versie kon meer dan de vorige. Nu is Aguilar toe aan zijn vierde model, een volledig functionele robotarm die kan buigen en van alles kan oppakken. Op YouTube laat hij zien dat een Lego-arm niet hoeft onder te doen voor een echte.

Aguilars hoopt voor mensen zoals hij een goedkope en net zo kleurrijke robotarm op de markt te brengen als zijn Lego-armen.