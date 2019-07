Amsterdammers redden bestuurder uit auto in gracht

De auto raakte te water in de Herengracht, een van de grachten in het centrum van Amsterdam. De reden is onbekend. Direct na het incident kwamen ’alerte omstanders’ in actie, aldus de brandweer, en haalden de bestuurder uit de auto. Hoe diegene het maakt, meldt de brandweer niet.

Later zijn duikers van de brandweer het water ingegaan om te onderzoeken of er meerdere personen in het water waren. Die zijn niet aangetroffen.