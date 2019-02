May met lege handen weer naar huis

Theresa May en Donald Tusk slaagden er niet in om te glimlachen voor het ’staatsieportret’. Ⓒ Foto Hollandse Hoogte / Anadolu Agency

BRUSSEL - Ze kwam, zag en ging direct weer terug naar Londen, met lege handen. Het bezoek van de Britse premier May aan Brussel bracht niet direct een oplossing voor het zich voortslepende Brexit-dossier. May moest het, slechts 50 dagen voor de Brexit-datum, doen met de plechtige belofte dat de EU best wil praten.