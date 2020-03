Schilderij Van Gogh gestolen uit Museum Singer

Het gaat om het schilderij ’Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen’, dat Van Gogh in 1884 maakte.

Ⓒ Groninger Museum

De schilder verhuisde in 1883 naar zijn ouders in het Brabantse Nuenen. De familie woonde in de pastorie en vanaf daar had hij dit uitzicht op de kerktoren.

’Geschokt’

Museumdirecteur Jan Rudolph de Lorm laat weten: „Geschokt en ongelooflijk pissig dat dit is gebeurd. Een prachtig en ontroerend schilderij van een van onze grootste schilders ontvreemd. Heel erg voor het Groninger Museum, voor ons maar ook voor de rest van Nederland.” Algemeen directeur Evert van Os: „Wij zijn als Singer boos, geschokt en verdrietig.”

De inbraak in het gebouw aan de Oude Drift was om 03.15 uur. Dieven forceerden de glazen voordeur van het gebouw.

Het museum in Laren is momenteel gesloten in verband met het coronavirus.