’Identiteit doodgeschoten man DNB bekend’

Dat meldt Het Parool. De man woonde al een tijdje in Amsterdam en had zowel de Britse als de Nederlandse nationaliteit. Hij was volgens de krant geen onbekende van de politie en justitie, maar hij stond niet bekend als een serieuze crimineel. De man zou zich voornamelijk schuldig maken aan kleine vergrijpen zoals vernieling en overlast.

Naar een mogelijk psychiatrisch verleden wordt momenteel nog onderzoek gedaan. De politie wil geen mededelingen doen omdat het onderzoek naar de beschieting nog in volle gang is. Zo wordt er gekeken of agenten terecht meerdere malen op Fudge schoten.

Let op: deze video bevat schokkende beelden. Het artikel loopt door onder de video.

’Suicide by cop’

De nabestaanden van de Britse-Nederlander zijn inmiddels op de hoogte gebracht. ’Suicide by cop’ is nu het belangrijkste scenario in het politieonderzoek. Fudge zou zichzelf mogelijk bewust door agenten onder vuur hebben laten nemen omdat hij uit zou zijn op zelfdoding.