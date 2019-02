Leven afgetuigde Tsjechische ober ligt in scherven

De Praagse ober Mirek werd zwaar toegetakeld. Bijna een jaar later is hij de kloppartij nog niet te boven.

Een klein jaar nadat ober Mirek werd afgetuigd door twee Haagse vechtmachines, oogt de 36-jarige Tsjech nog altijd gebroken. Hij moet binnenkort voor de zoveelste maal onder het mes, zit er geestelijk nog helemaal doorheen en is financieel geruïneerd. De ober – die hersenletsel, een verbrijzelde oogkas, een gebroken kaak en nierschade opliep – vertelt in zijn eerste echte interview over de gevolgen van die bijna fatale avond in Praag.