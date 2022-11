Dwangwet om asielzoekers op te vangen dreigt vertraging op te lopen, VVD niet akkoord

Zondagavond zouden de fractievoorzitters van VVD, D66, CDA en CU om 20.30 uur digitaal bijeenkomen om over de laatste versie van de wet te spreken. Maar die bijeenkomst is te elfder ure afgezegd, bevestigen Haagse ingewijden. De VVD-fractie vergaderde zondagavond namelijk over de wet en is niet tevreden met eerdere aanpassingen die zouden zijn doorgevoerd. De vergadering is zondagavond geschorst en wordt maandag hervat, zo wordt gemeld.

Dat terwijl de vier fractievoorzitters, en dus ook VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans, vrijdag nog een voorlopig akkoord over de wet hadden bereikt, zo zeiden bronnen.

Eerder meldden coalitiepartijen - en VVD-staatssecretaris Eric van der Burg - er hoop op te hebben dit weekeinde een definitieve knoop door te hakken over de wet. Die zou maandag als ’spreidingswet’ moeten worden gepresenteerd. Maar maandag moet er nog verder over worden vergaderd, is de conclusie van een ingewijde. Daar zit druk achter, nu het Veiligheidsberaad (een club van burgemeesters) het kabinet voor die dag een ’ultimatum’ heeft gesteld. In de VVD klinkt echter al langer verzet tegen het plan om regionale bestuurders te overrulen en te verplichten om asielzoekers op te vangen. Diverse leden dreigen de partijkoers bij te sturen tijdens het komende congres.