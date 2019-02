Nijmeegs ziekenhuis schrapt 150 banen

Foto ter illustratie Ⓒ ANP XTRA

NIJMEGEN - Het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen gaat honderd volledige arbeidsplaatsen schrappen. Dat betekent dat er ongeveer 150 banen van verpleegkundigen op reguliere verpleegafdelingen verdwijnen. Het personeel is volgens het ziekenhuis donderdagmiddag ingelicht over de plannen.