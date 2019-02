Ⓒ ANP

Amsterdam - Dansend en bejubeld door honderden leden presenteerde Marianne Thieme donderdagavond in Tuschinski Powerplant. In de film kondigt de frontvrouw van de Partij voor de Dieren de revolutie aan van de plantaardige dis. Sterker nog, stelt Thieme. „De samenleving is klaar met vlees.”