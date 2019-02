Uberrijder onder 25 jaar bijgestuurd

Dat maken VVN en Uber vandaag bekend. Beide partijen waren met elkaar in gesprek gekomen na een reeks van ernstige incidenten, waarbij in zes weken tijd vier dodelijke slachtoffers vielen na onverantwoord gedrag van de chauffeurs.

Bekijk ook: Minimumleeftijd Uberchauffeur omhoog na reeks ongevallen

De VVN-training maakt deel uit van een reeks maatregelen voor Uberchauffeurs, waaronder de leeftijdsverhoging naar 21 jaar en de eis van één jaar rijervaring. De ’bijspijkercursus’ van de veiligheidsclub wordt door Uber verplicht gesteld voor alle chauffeurs onder de 25 jaar.

Sociaal

„De training richt zich met name op het versterken van de risico-inschatting van chauffeurs en op sociaal weggedrag. Hiermee bouwt deze mini-opleiding voort op het bestaande taxirijbewijs en moet zij direct bijdragen aan de verbetering van de verkeersveiligheid”, zegt VVN-directeur Alphons Knuppel. „Het is ons ernst en we hebben geen tijd te verliezen, vandaar dat we de komende week al starten met de eerste sessies.”

Knuppel is positief over de stappen die Uber op zo’n korte termijn zet ter verbetering van de verkeersveiligheid. „De meeste Uberchauffeurs treffen we aan in Amsterdam. Een drukke stad met heel veel verschillende soorten verkeer met onvoorspelbaar gedrag. Niet in de laatste plaats doordat veel bezoekers van de stad onbekend zijn met de omgeving. In de verkeerstraining die wij de taxichauffeurs gaan geven, gaat het eerder om het herkennen van de risico’s, en daarop anticiperen, dan om pure rijvaardigheid.”

Harde kritiek

„Onze ervaring met soortgelijke programma’s leert dat deze training een wezenlijk positief effect zal hebben op de verkeersveiligheid”, stelt Knuppel. Vorige maand nog uitte de veiligheidsclub ongekend harde kritiek op Uber en pleitte in deze krant voor een verbod van de dienst als er niets zou veranderen aan de eisen en rijgedrag. De chauffeurs werden zelfs vergeleken met ’kamikazepiloten’.

Thijs Emondts, general manager Uber Benelux, is blij dat er iets gaat gebeuren en dat samengewerkt gaat worden met VVN. „We zijn vastberaden om investeringen te doen die de verkeersveiligheid kunnen verbeteren. Sociaal weggedrag is een essentieel onderdeel van veilige deelname aan het verkeer, vooral in een drukke stad als Amsterdam.”

„Maar hier blijft het niet bij”, vervolgt Emondts. „Samen met de gemeente Amsterdam en de landelijke overheid blijven we kijken naar hoe we de veiligheid van onze service en de gehele taximarkt verder kunnen verbeteren.”