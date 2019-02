Westlands dorp in de greep van stinkende kaas

Adib Ramadan, een Haagse kaasmaker van Syrische afkomst, besloot de lekkernij een jaar geleden te gaan maken. „Hij zat er van het ene op het andere moment en het was meteen al een rotzooi”, zegt ondernemer Tim van der Tang, die met zijn loods twee deuren verder zit. „In de zomer was de lucht zo goor dat we zelfs ons pand uit zijn gevlucht.” Toen wc’s in de buurt verstopt kwamen te zitten was voor de ’s-Gravenzanders de maat vol.

Kaasgate

’Kaasgate’ kwam in een stroomversnelling toen er filmpjes opdoken van bewakingscamera’s. Op de beelden was te zien hoe ’s nachts een witte substantie vanuit de loods over straat de rioolput inliep. Ook was te zien hoe via grote slangen werd geloosd op het riool. Omdat de eigenaar weigerde een vetafscheiding te plaatsen, legde de Omgevingsdienst Haaglanden een dwangsom op. Ook zou de Syriër een huurachterstand hebben.

Gisteren was de koek op: agenten van de afdeling milieu vielen samen met de Omgevingsdienst Haaglanden, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) het bedrijfspand binnen.

De kaasmaker stelt dat er niks loos is met zijn fabriek. „Ik heb van mijn oom in Turkije geleerd hoe ik kaas moet maken en ook Hollandse klanten vinden het heerlijk. Omdat een paar buren mij vanaf het begin niet wilden, loop ik nu al 50.000 euro mis. Het is toch veel beter om te werken dan een uitkering aan te moeten vragen?”, zegt Ramadan, die inmiddels op zoek is naar een pand in Utrecht of Arnhem.