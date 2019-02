Topduif kan miljoenen opleveren

Gerard Koopman (links) en zijn medewerker Kjeld Spithoven laten trots hun duiven zien. Koopman is een van de weinige professionele kwekers in Nederland. „Ik heb van mijn liefde mijn beroep kunnen maken.” Ⓒ Reinier van Willigen

Ermerveen - De duivensport is hot. Een Nederlandse duivenkweker kocht afgelopen zondag een duif voor ruim een kwart miljoen euro. Dat is een schijntje in vergelijking met de Chinese markt: daar is een duif met Nederlands bloed voor 2,8 miljoen euro geveild.