Belgische: ’Wij leveren tabak, Nederlanders wiet’

Belgische winkeliers zijn wat blij met de klandizie van de ’Hollanders’. Ⓒ Jeroen Kuit

Maaseik/Baarle-Hertog - „Ja hoor, het verschil is kleiner dan vroeger, maar Nederlanders kopen hier nog massaal sigaretten. En als het verschil in prijs groter wordt, zal dat alleen maar toenemen”, zegt een medewerkster van tabakszaak Klavertje Vier in het Belgische Baarle-Hertog.