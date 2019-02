Kabinet zoekt steun voor CO2-heffing in buurlanden

Minister Wiebes (links) en premier Rutte proberen in het buitenland een ’kopgroep’ bij elkaar te krijgen. Ⓒ ANP

Den Haag - Het kabinet zoekt over de grens steun voor de invoering van een nationale CO2-heffing. Het idee is dat zo’n taks minder schadelijk is voor het bedrijfsleven als omliggende landen ook meedoen.