Snijdende kou stopt zwemmende slager niet

Overdag staat Gert-Jan in de slagerij, daarna duikt hij de Noordzee in. Weer of geen weer. Ⓒ Martin Mooij

Den Helder - Hij is een bekend gezicht in Den Helder en omstreken: de 55-jarige Gert-Jan Wit. Als zwemmende slager maakt hij al jarenlang de Noordzee onveilig. Weer of geen weer. „Je wordt toch nat in het water.”