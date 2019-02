Dieven roven middeleeuws museum in Zutphen leeg

Voorzitter Patrick Reeuwijk hoopt de deuren van het leeggeroofde museum binnenkort weer te openen. „Met Pasen hebben we hier een festival.” Ⓒ APA Arnhemse Persagentschap

Zutphen - Alle vrijwilligers van middeleeuws museum Erve Eme in Zutphen zitten in zak en as: de complete inboedel is geroofd. Het museum bezat een grote voorraad bijzonder gereedschap en landbouwwerktuigen. Alles is weg.