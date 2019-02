Boeing 747 van Corendon steekt snelweg over

BADHOEVEDORP - Het is een operatie van militaire precisie: in de nacht van vrijdag op zaterdag steekt een volledig gestripte Boeing 747 van luchtvaartmaatschappij Corendon de A9 over. De jumbojet staat op een trailer van transportbedrijf Mammoet. De snelweg gaat bij Badhoevedorp tijdelijk dicht voor het vervoer. Daarnaast moeten sloten worden gedempt en komen er tijdelijke bruggen.