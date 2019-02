Hof: verbieden imam bij doodvonnis toegestaan

Ray (42) spande daarop een zaak aan wegens discriminatie. Zijn advocaten pleitten dat terdoodveroordeelden met het christelijke geloof wel bijstand mogen krijgen van een geestelijke. Een federaal hof van beroep beval uitstel van executie, waarop de staat de zaak aan het hoogste hof in Washington voorlegde. Dat stelde met 5 tegen 4 stemmen dat het verbod op bijstand geoorloofd was.

Kort na de uitspraak is Ray ter dood gebracht. Hij kreeg de straf voor een moord in 1999 op een 15-jarig meisje in de plaats Selma in Alabama. Het is onbekend of de imam van Ray getuige is geweest van de executie.