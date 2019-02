Marciano D. voor de rechter om Utrechtse ’vergismoord’

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 9.00).

olgens het OM hebben Guyno O. en Ferrel T. Hakim Changachi doodgeschoten. Guyno O. en Ferrel T. blijven in alle toonaarden ontkennen dat zij iets met de ’vergismoord’ te maken hebben.

O. (26) heeft verklaard dat hij in de vluchtauto heeft zitten wachten en dat hij een auto in brand heeft gestoken, maar hij zou hebben gedacht dat het om een plofkraak ging. De 32-jarige T. ontkent dat hij die fatale nacht in Utrecht is geweest.

De weduwe van Changachi was net zwanger toen haar man werd doodgeschoten. Hun dochter werd in augustus 2017 geboren. „Jullie hebben hem volledig onterecht doodgeschoten, hij is letterlijk door jullie kapotgeschoten. Hakim zal nooit zijn dochter zien, dat hebben jullie op je geweten”, las haar advocaat haar slachtofferverklaring voor.

O. en T. lieten woensdag in de rechtbank doorschemeren dat mogelijk Jap Tjong de schutter was. O. zei dat hij in een auto zat te wachten tot hij terug was en die auto vervolgens in brand hebben gestoken. T. verklaarde dat Jap Tjong aan hem had verteld dat hij in de problemen zat.

Jap Tjong had na de moord op Changachi aangegeven dat hij niet mee wilde doen aan de moord op Khalid H., het eigenlijke doelwit. De aanslag op H. twee dagen later werd door de politie verijdeld. De man die hiervoor terechtstaat, hoorde dinsdag acht jaar cel tegen zich eisen. De strafeisen tegen O. en T. worden maandag verwacht. De moord op Jap Tjong is nog altijd niet opgehelderd.

Ridouan Taghi

De zaak rond de vergismoord houdt rechtstreeks verband met het grote onderzoek naar onder anderen de voortvluchtige Ridouan Taghi, die wordt gezien als opdrachtgever van een reeks criminele afrekeningen, waaronder deze. In dit onderzoek werkt het OM met een kroongetuige, Nabil B. Hij kende slachtoffer Changachi.