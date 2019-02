Verdachte liquidatiepoging weet niets meer

Twee dagen eerder was Hakim Changachi (31) doodgeschoten, in het portiek van zijn flat aan de Faustdreef in Utrecht-Overvecht. H. kende Changachi en woonde in hetzelfde flatgebouw. De moord is volgens het Openbaar Ministerie (OM) een vergissing geweest. H. was het eigenlijke doelwit.

Toen de politie na H.'s melding ter plaatse kwam, ging de verdachte auto er met hoge snelheid vandoor. Een achtervolging eindigde op de A1, toen de auto crashte. De politie arresteerde D. en chauffeur Jerrel Z. D. heeft verklaard dat hij tot aan de crash op de achterbank heeft liggen slapen. Onderzoek leerde dat er op de vlucht vrijwel zeker twee kalasjnikovs en toebehoren uit de auto zijn gegooid. D. zegt dat hij niet meer weet waar en wanneer hij in de auto is gestapt en ook niet dat hij in Utrecht is geweest.

Het OM heeft de moord op Changachi en de poging daartoe op Khalid H. in een gecombineerd onderzoek in kaart gebracht. Eerder deze week eiste het OM tegen Jerrel Z. acht jaar cel. Van de in totaal vier verdachten is hij de enige die heeft meegewerkt met de recherche. Ferrel T. en Guyno O. staan terecht voor de moord op Changachi. Beiden ontkennen. Zij en Marciano D. horen maandag de strafeis van het OM.

De 'Utrechtse vergismoord' is volgens justitie toe te schrijven aan de vermeende liquidatiebende van Ridouan Taghi. Hij zou het brein zijn achter een golf dodelijk onderwereldgeweld. Taghi is nog voortvluchtig, een groep vermoedelijke handlangers wordt inmiddels vervolgd.