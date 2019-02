Moeder doodgeschoten man bij Nederlandsche Bank: ’Michael was ziek’

Dat vertelt zijn moeder aan het Parool. Volgens zijn moeder had ’Mickey’ euthanasie gewild, maar toen dat niet lukte koos hij voor ’suicide by cop’.

„Deze wereld is niet voor mij”, zou hij woensdag nog tegen zijn moeder Tanja Samojlenko hebben gezegd.

„Hij had al van kinds af angststoornissen en hevige depressies. Kinderpsychologen, en vanaf zijn tiende jaar vier, vijf psychiaters, hebben hem niet kunnen helpen. Hij heeft me ooit geopperd: ’Als ik er uit ga, laat ik me bij de Nederlandsche Bank neerschieten door de marechaussee’.”