Richard Branson maakt deze zomer ruimtevlucht

Branson houdt wel een slag om de arm: ,,Ik ga pas als mijn team 100 procent happy is. Ik wil ze niet opjagen", zei hij in Washington. Maar hij gaat ervan uit dat in juli de testfase wel is voltooid.

Het ruimteschip van Virgin Galactic, SpaceShipTwo, wordt door een vliegtuig omhoog gebracht en dan 'afgeworpen', waarna het toestel een eigen raketmotor opstart en buiten de dampkring terechtkomt. De inzittenden kunnen dan de kromming van de aarde zien. Na een paar minuten zet het ruimtevaartuig een glijvlucht in, om te landen op het vertrekpunt in de Mojavewoestijn in Californië.