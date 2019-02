Prinses wil premier worden

Haar kandidatuur moet nog worden goedgekeurd door een speciale verkiezingscommissie. In Thailand zijn op 24 maart verkiezingen.

De 67-jarige Ubolratana deed in 1972 afstand van haar titel toen ze trouwde met een Amerikaan, die ze had ontmoet tijdens haar studie wiskunde en biochemie in de VS. In 1998 scheidde ze van hem en verhuisde terug naar Thailand. Daar kreeg ze weer de titel prinses.

Ze is bekend als actrice en zangeres en is zeer aanwezig op sociale media, onder meer als antidrugsactiviste. Ubolratana is het oudste kind van de in 2016 overleden koning Bhumibol.