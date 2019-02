Ikea ’vergeet’ Nieuw-Zeeland op wereldkaart

De kleurrijke wereldkaart Bjorksta is in de Verenigde Staten voor 30 dollar aan te schaffen. De kaart gaat viral op het internet, omdat de eilanden van Nieuw-Zeeland - ten oosten van Australië - er helemaal niet op te zien zijn.

Kiwi’s, zoals de 5 miljoen inwoners ook wel worden genoemd, voelen zich door de kaart van Ikea gepasseerd. Dat belooft niet veel goeds voor de woonwinkel, gezien de recent aangekondigde opening van het eerste Ikea-filiaal in Nieuw-Zeeland.

„Ik vraag me af of ze deze mappen ook in de nieuwe winkel gaan verkopen”, schrijft een gebruiker van het populaire platform Reddit, waarop een foto van de wereldkaart rondgaat.