Zeker 25 Soedanese burgerdoden na twee dagen van bombardementen

Sinds april voert het reguliere leger van Soedan strijd met de paramilitaire groepering RSF. Omdat het leger overwicht heeft in de lucht, probeert het RSF-strijders uit te schakelen met luchtaanvallen. Aangezien de strijd zich voornamelijk in en rond de hoofdstad Khartoem afspeelt, worden daarbij vaak burgers getroffen. Begin juli werden door een luchtaanval van het Soedanese leger ook al eens in één keer 22 burgers gedood.

Door het conflict tussen de twee legers zijn al zeker 5000 doden gevallen, meldt het internationale datacollectief ACLED. Volgens de Verenigde Naties heeft de helft van de 48 miljoen Soedanezen inmiddels behoefte aan humanitaire hulp als gevolg van de onrust in het land. Volgens de VN zijn 6 miljoen inwoners ”één stap verwijderd van hongersnood.”