CDA bezorgd over inmenging NCTV MH17-onderzoek

GeenStijl meldt op basis van opgevraagde stukken dat toenmalig NCTV Dick Schoof aandrong op aanpassingen in het rapport, terwijl het onderzoek was gericht op het optreden van de overheid in de nasleep van de vliegramp, en daarmee ook op de NCTV.

„Met alle waardering voor de diensten, dit is niet hoe een evaluatieonderzoek in elkaar moet zitten”, stelt Kamerlid Chris van Dam. „Is het zo dat de slager zijn eigen vlees heeft mee gekeurd? En hoe gaat de minister in de toekomst met dit soort dingen om?”

Door de publicatie van GeenStijl kunnen er nu vragen worden geplaatst bij de betrouwbaarheid van het onderzoek, en dat kan niet, vindt Van Dam. „Elke inbreuk, elke rimpel, is voor die mensen een pijn”, zegt hij over de nabestaanden.